Natale al Forte 2021: segui gli eventi di Natale e tutti gli aggiornamenti scansionando il Qr code.

Dopo l’accensione dell’Albero di Natale e l’inaugurazione del Regno di Babbo Natale al Fortino nello scorso weekend, questo fine settimana tornano tanti magici appuntamenti natalizi, sia per gli adulti che per i bambini.

Inaugurazione dei tradizionali Mercatini Natalizi in Piazza Garibaldi a cura di Antonella Tonini che come sempre sapranno incontrare anche i gusti più raffinati dei visitatori alla ricerca di regali e addobbi natalizi per i propri cari. I Mercatini saranno aperti dalle 10.00 alle 19.30