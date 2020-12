NATALE A VIAREGGIO: SI ACCENDONO LE LUCI IN PASSEGGIATA, AL MERCATO E A TORRE DEL LAGO

«Quest’anno l’organizzazione è stata diversa – commenta l’assessore alle Attività produttive Alessandro Meciani -: abbiamo deciso di sgravare le attività dal contributo per le luci di Natale e di fare un investimento significativo come Amministrazione. L’operazione si è concretizzata anche grazie al contributo di sponsor importanti, alcuni ormai storici, altri nuovi che si sono aggiunti».

Nel dettaglio: un albero luminoso alto 18 metri in piazza Mazzini, due stelle a 12 punte alte 5 metri una in piazza Cavour e l’altra in piazza del Popolo a Torre del Lago. A questi vanno aggiunti l’illuminazione dell’abete di 4 metri in piazzetta Murri, e quella del platano sul Belvedere di Torre del Lago.

e installate 165 tende luminose complessive nel centro città e a Torre del Lago. E ancora una Natività luminosa vicino all’approdo della Madonnina e figure luminose a Torre del Lago, sia sulla Marina che sul Belvedere. Infine, per le foto dei più piccoli, è a disposizione uno slittino luminoso con seduta davanti alla Torre Matilde.