NATALE A SERAVEZZA: PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTIMERCATINI, INIZIATIVE PER I BAMBINI MA ANCHE ARTE E SOLIDARIETÀ

Da domani (sabato) all’8 gennaio una quarantina di appuntamenti su tutto il territorio

Seravezza – Si accende il Natale seravezzino con un ricco calendario di iniziative, al via da domani (sabato 3 dicembre) sino a domenica 8 gennaio.

Il programma natalizio, presentato stamani in una conferenza stampa dal vice sindaco Adamo Bernardi, dal presidente del consiglio comunale con delega all’associazionismo Marco Pellegrini e dalla consigliera delegata al turismo Tessa Nardini, prevede una quarantina di appuntamenti che interesseranno tutto il territorio comunale, al via in questo weekend con “Libri sotto l’albero” a cura della Biblioteca comunale “Sirio Giannini”.

“Tre sono i punti chiave della programmazione – spiega Tessa Nardini -: massima collaborazione con le associazioni, coordinamento degli eventi per evitare sovrapposizioni e coinvolgimento di tutto il territorio comunale. Elementi che hanno caratterizzato, con indubbio successo, il calendario della scorsa estate, nato da una profonda sinergia con le diverse realtà territoriali e attraverso una gestione attenta che ha consentito di spalmare, ieri come oggi, le iniziative su tutto il territorio”.

Iniziative capaci di soddisfare ogni desiderio, partendo dai tradizionali mercatini con tante idee regalo e per addobbare casa in questo atteso periodo di festa, in programma a Querceta (3, 8, 10 e 23 dicembre), a Ripa (4 dicembre), a Seravezza (11 dicembre).

Numerose le attività per far felici i bambini, come la Casa di Babbo Natale che sarà visitabile a Basati, a Giustagnana con il Boschetto incantato degli elfi, a Fabbiano e a Seravezza.

Babbo Natale lascerà poi il posto alla Befana che aprirà le porte della sua casa a Palazzo Mediceo (3 gennaio) e incontrerà i bambini a Querceta (4 gennaio) distribuendo caramelle e doni; ad Azzano (5 gennaio) visitando le case dei bambini. Come di consuetudine, la Befana arriverà dal cielo il 6 gennaio in piazza Carducci a Seravezza, aprendo un pomeriggio di festa.

Grande attenzione alla tradizione del presepe: dalla mostra presso la sala conferenze della Croce Bianca di Querceta (dal 23 dicembre al 6 gennaio) al suggestivo presepe vivente messo in scena a Querceta dal Gruppo per servire (nel giorno dell’Epifania) e a quello a grandezza naturale in piazza Matteotti, sempre a Querceta, a cura di Antonio Giorgi e Rinaldo Biagi (dal 10 dicembre all’8 gennaio), sino a un altro classico qual è il presepe animato versiliese presso l’Opera Cardinale Maffi a Querceta (dal 24 dicembre al 6 gennaio).

Sarà un Natale ricco anche di musica: oltre ai concerti di Natale della Filarmonica di Riomagno e della Filarmonica di Azzano (entrambi il 17 dicembre a Seravezza e a La Cappella) e al Natale in Musica a cura del Gruppo per servire (il 20 dicembre alle Scuderie Granducali), due appuntamenti di rilievo spiccano nel calendario seravezzino. L’8 dicembre (ore 18) in piazza Matteotti a Querceta risuoneranno le note di “A Gospel Night”, mentre il 21 dicembre nel duomo di Seravezza si esibiranno il maestro Bruno Canino al pianoforte con il trio d’archi composto da Duccio Beluffi, Agnese Ferraro e Beatrice Pomarico, strumentisti del Teatro alla Scala di Milano che proporranno musiche di Schubert e Brahms.

Non mancherà poi l’arte con l’originale iniziativa Moka d’artista della Seravezziana Eventi&Caffè la Seravezziana (23 dicembre e 7 gennaio) a Seravezza, per celebrare il 90° dell’amata caffettiera.

Natale è e deve essere anche solidarietà: sino al 20 dicembre raccolta del dono sospeso presso i vari negozi del Comune, a cura della San Vincenzo de’ Paoli.

“Un particolare ringraziamento va alle associazioni che hanno aderito a questo calendario – commenta il presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini – un coordinamento che consente di mettere assieme le energie delle singole realtà in una reciproca valorizzazione e per un rilancio del territorio nella sua unicità e ricchezza”.

Intanto è iniziato anche il conto alla rovescia per l’accensione delle luci che illumineranno tutto il territorio con la novità della messa a dimora di nuovi alberi.

“Abbiamo provveduto alla piantumazione di alcuni abeti – spiega il vice sindaco Adamo Bernardi -, precisamente a Minazzana, Ruosina e Ripa che verranno illuminati con le luci natalizie. Una novità di quest’anno alla quale intendiamo dare un seguito, anche in altre zone, così da arricchire alcuni angoli delle frazioni con abeti che diventeranno poi alberi di Natale durante le festività”.