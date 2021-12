‘NATALE A CAPANNORI’: SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE TANTE INIZIATIVE NEL NUOVO CENTRO DI CAPANNORI

Inaugurazione del nuovo centro e del parco, mercatini artigianali, Casa di Babbo Natale, musica e bolle di sapone

‘Natale a Capannori’ , si chiama così l’iniziativa che domani, sabato 18 dicembre, e domenica 19 dicembre animerà il nuovo centro di Capannori, appena riqualificato grazie ai lavori realizzati dall’amministrazione comunale. Con il contributo del Comune che ha collaborato con il Centro Commerciale Naturale e la collaborazione di ALDES|SPAM! nella centrale via Carlo Piaggia si svolgeranno tanti eventi: mercatini artigianali, mercato ambulante di Natale, Casa di Babbo Natale, musica, spettacolo di bolle di sapone.

Gli eventi saranno anticipati alle ore 15 dall’inaugurazione del riqualificato centro e parco pubblico di Capannori con l’accompagnamento musicale della Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Colle di Compito e della banda spettacolo ‘La Campagnola’ di Marlia’. Dalle ore 15 alle ore 18 si svolgeranno i Mercatini di Natale, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli artigiani-artisti di Pandora e sarà possibile degustare mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori. Alle ore 15.00 Paolo Pee Wee Durante, grande specialista dell’organo hammond, allieterà il pubblico spaziando fra gospel, soul, funk blues e R&B. Alle ore 17.00 Roberto Castello introdurrà la presentazione di sculture lignee africane tenuta da Abdu Ngoupayou, che racconterà quali storie e quali significati si celano dietro ad alcune delle tante splendide maschere esposte per la vendita. Alle ore 18.00 è in programma un Open Dance Club animato da Genito Molava sulle musiche eseguite da Paolo Pee Wee Durante (tastiere), Zeno Marchi (chitarra), Andrea Melani (batteria). Inoltre alle ore 21.00 nella Pieve di Capannori si terrà il concerto ‘Simchà una festa ebraica’ che sarà eseguito da Enrico Fink & i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, promosso da ‘MusicZone’ in collaborazione con il Comune.

Domenica 19 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sì terrà il mercato ambulante e dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile visitare i Mercatini di Natale, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli artigiani-artisti di Pandora e degustare mondine e vin brulè insieme ai volontari della Misericordia di Capannori. Nello stesso orario un’ Elfetta di Babbo Natale regalerà un palloncino a tutti i bambini (a cura dell’associazione Animatamente) e si svolgerà ‘La grande festa delle bolle di sapone’, da anni il cavallo di battaglia di Fabio Saccomani. ‘Natale a Capannori’ proseguirà alle ore 17.00 con la fisarmonica di Fabrizio Gronchi che eseguirà brani di liscio (valzer, polke, mazurke e foxtrot).

Sia sabato che domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei pressi della scuola primaria di Capannori sarà presente ‘La Casa di Babbo Natale’ dove i più piccoli potranno consegnare le loro letterine.