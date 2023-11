Natale 2023 e Capodanno in piazza:

Natale 2023 e Capodanno in piazza: il Comune ha pubblicato l’avviso integrativo del calendario “Vivi Lucca”

Le proposte dovranno essere presentate entro il 20 novembre utilizzando il link presente nella comunicazione sul sito www.comune.lucca.it

E’ stato pubblicato l’avviso integrativo per la presentazione di iniziative da inserire nel calendario “Vivi Lucca”, sia per il Natale 2023 che per il Capodanno in piazza.

I potenziali organizzatori potranno inviare le loro proposte di intrattenimento, culturali, teatrali, laboratoriali, musicali, di riscoperta delle tradizioni locali e a tema natalizio, come letture e presentazioni di libri, mostre, esposizioni e promozione di simboli iconici del Natale, cori, concerti, il tutto da realizzarsi a villa Bottini e in altri luoghi cittadini, oppure le loro proposte relative al Capodanno da realizzarsi in una piazza che sarà individuata dall’amministrazione comunale.

Potrà essere richiesto o un contributo economico o la collaborazione diretta dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. Per il contributo finanziario agli eventi destinati a integrare il calendario “Vivi Lucca 2023” per le festività natalizie e per la festa del Capodanno, l’amministrazione comunale ha destinato quest’anno 40.000 euro complessivi.

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare la loro richiesta entro il 20 novembre prossimo, utilizzando il link riportato nell’avviso sul sito www.comune.lucca.it , nella pagina “Cultura, biblioteche, musei- Sportello Eventi”. La procedura sarà infatti gestita interamente in digitale.

Le proposte raccolte verranno selezionate sulla base di criteri quali la storicità e il livello qualitativo dell’evento, il potenziale di attrazione di pubblico diversificato, la capacità e l’esperienza organizzativa del soggetto proponente, la dimensione sociale e culturale del progetto e la maggiore percentuale di risorse proprie impiegate rispetto al beneficio richiesto. La selezione delle proposte sarà effettuata dal dirigente del settore coadiuvato dallo Sportello Eventi.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Sportello Eventi- Sistema Congressuale scrivendo una mail agli indirizzi riportati nell’avviso.