 Nascono i Flexx e puntano direttamente all’Eurovision 

I Flexx sono 4 italiani noti nel mondo ed il loro è un nuovo progetto eclettico dallo stile crossover, un viaggio musicale tra l’elettronica, il rock e la dance. I Flexx sono stati selezionati nella categoria Big per essere in corsa a rappresentare la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest di Liverpool. Martedì 21 febbraio alle ore 22, si esibiranno su RTV San Marino (canale 831 del digitale terrestre) come semifinalisti di Una Voce per San Marino, il Contest che seleziona il rappresentante per la Repubblica del Titano, che ha visto trionfare Achille Lauro nel 2022. Chi sono? La voce è della urban pop diva Eliza G, già ben nota nel circuito Eurovision, si é aggiudicata il secondo posto nella categoria Big Internazionali al festival televisivo lo scorso anno per la Romania, è anche vincitrice del Cerbul De Aur Festival 2019 del circuito Eurovision e ha ottenuto il secondo posto nella categoria Big Internazionali al festival televisivo Kenga Magjike 2021 in Albania. Saintpaul, dj e produttore internazionale, produttore e talent scout nel settore house/pop/dance. Ha all’attivo numerosi awards tra cui dischi d’oro e platino anche come autore e compositore, oltre che a diversi riconoscimenti per le proprie produzioni, (in Italia, tra i suoi successi, la produzione di Cuore Nero e Cicatrici per Blind). Già DJ nei migliori club e party più esclusivi come Nikki Beach, Just Cavalli, Richmond, Twiga, Prince, (solo per citarne alcuni), si é esibito ad importanti festival come headliner in Brasile e Svizzera.

D.D.S. (Daniele De Santo), bassista, contrabbassista, produttore e compositore italiano, ha partecipato al festival “Kenga Magjike” nel 2019 aggiudicandosi la vittoria come “Best New International Artist”. Nel 2021 partecipa allo stesso festival nella categoria “Big International Artist”. Palmè (Lorenzo Palmerini), chitarrista e compositore italiano, già visto ad X Factor e sullo stesso palco dI vari artisti quali Negrita, Francesco Gabbani, Simone Cristicchi. Flexx è sinonimo e abbreviazione di “flessibilità”: quella capacità di essere trasversali, di adattarsi con uno stile inconfondibile ad un mercato musicale in continuo cambiamento proponendo un sound internazionale senza tempo, di fondere la melodia con beats e riff accattivanti che strizzano l’occhio al passato ma, nel contempo, aprono lo sguardo verso il futuro. I Flexx riportano alle atmosfere di un festival elettronico/rock dove si unisce power vocals a ritmo e melodia. Loro stessi dicono: “Flexx e’ la nostra sfida, vogliamo contaminare generi e stili differenti e guardare al futuro, creando qualcosa fuori dalle coordinate più consuete e tradizionali nella maniera apparentemente più semplice. Essere nuovi, imprevedibili e diversi dal resto, sarà sempre la nostra mission.” Social: https://instagram.com/ theflexxband https://www.facebook.com/ theflexxbandofficial