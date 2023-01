Nasce La Piazza, la consulta delle associazioni per programmare eventi e progetti a Porcari

Ci sarà tempo fino al 17 febbraio per aderire. Ammesse anche le associazioni di categoria

Un patto di collaborazione lungo tutta la durata del mandato amministrativo tra il Comune e le associazioni di volontariato, quelle di categoria e le scuole di Porcari. È stata ufficialmente istituita La Piazza, l’organismo di partecipazione rappresentativo di tutte le realtà che operano sul territorio comunale senza perseguire finalità di lucro.

Ieri sera (18 gennaio) il sindaco Leonardo Fornaciari, l’assessora alle politiche educative Eleonora Lamandini, l’assessore al sociale e al centro commerciale naturale Michele Adorni, la consigliera con delega al volontariato, Serena Toschi, e il consigliere con delega alle politiche giovanili, Tommaso Andreotti, hanno incontrato i rappresentanti di 36 associazioni che, sfidando l’allerta meteo, hanno riempito la sala consiliare per conoscere da vicino il progetto e ricevere le informazioni utili ad aderire all’avviso pubblico.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è costituire, per le associazioni, un ambito permanente di incontro, reciproca conoscenza e arricchimento. La Piazza parteciperà attivamente sia al momento della programmazione, sia a quello dell’attuazione di progetti sociali o di iniziative culturali, sportive, commerciali e turistiche.

“Abbiamo bisogno delle donne e degli uomini che ogni giorno operano sul territorio – ha commentato il primo cittadino Leonardo Fornaciari – perché siano sentinelle delle necessità che la comunità esprime e possano costruire, insieme all’amministrazione, progetti mirati e commisurati a un uso oculato delle risorse in campo e alle capacità operative del volontariato. La Piazza sarà anche un organismo di informazione e scambio di esperienze, per dare il massimo in ogni ambito di intervento ottimizzando energie ed evitando sovrapposizioni. Grazie a tutte le persone che hanno già accolto con entusiasmo questa bella novità”.

Aggiunge Eleonora Lamandini, assessora alle politiche educative: “Abbiamo aperto l’avviso alla partecipazione delle istituzioni scolastiche del territorio, e teniamo molto a questa collaborazione, perché sono capaci di individuare e dare risposta ai bisogni sociali della nostra comunità. La scuola è il luogo inclusivo per eccellenza, officina di creatività, in dialogo capillare con le famiglie: per un paese sempre più coeso non possiamo farne a meno”.

La Piazza è, soprattutto, l’esito del lavoro condotto in questi mesi dalla consigliera con delega al volontariato, Serena Toschi: “Fin da subito ho ritenuto centrale che fosse ricostituita, e aggiornata, una consulta comunale del volontariato: sono stati pertanto rinnovati sia lo statuto, sia il regolamento, estendendo la possibilità di partecipazione, con diritto di voto, a tutto l’associazionismo porcarese, incluse le associazioni di categoria per il commercio e per il turismo che, con le loro idee e iniziative, hanno contribuito allo sviluppo del territorio. Nasce così La Piazza, con questo nome che vuole evocare l’accoglienza del luogo centrale del paese, quello degli eventi più importanti, spazio aperto di incontro e confronto per persone di ogni età. Sono certa che le associazioni de La Piazza sapranno fare squadra per aiutarsi, crescere e lavorare a servizio della comunità e con la comunità”.

Ci sarà tempo fino a venerdì 17 febbraio per consegnare la domanda all’ufficio protocollo di piazza Felice Orsi (a mano, via raccomandata a/r o via Pec all’indirizzo comune.porcari@postacert. toscana.it) compilando il modulo presente sulla home page del sito istituzionale del Comune di Porcari. Ogni associazione o istituto scolastico dovrà indicare i nomi di due rappresentati, uno effettivo e uno vicario, che rimarranno in carica ne La Piazza fino al rinnovo del consiglio comunale.