CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Nasce la pagina Facebook della Biblioteca Civica “D. Pacchi”.

Uno strumento per avvicinare sempre di più la Biblioteca ai cittadini.

Questa pagina vuole essere uno spazio per far conoscere il patrimonio librario della Biblioteca Civica e i suoi servizi, presentare iniziative e progetti, scambiare opinioni e raccontare il nostro impegno quotidiano nella promozione della lettura e della letteratura.

“Una città non è una città senza una biblioteca. Magari pretende di chiamarsi città lo stesso, ma se non ha una biblioteca sa bene di non poter ingannare nessuno.”(Neil Gaiman)