NASCE LA CONSULTA ANZIANI

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Lunedì 17 febbraio si è tenuta la prima riunione della Consulta Comunale degli Anziani, costituita lo scorso 30 gennaio con deliberazione della Giunta Comunale n. 9, su proposta dell’assessore al welfare Patricia Tolaini.

A farne parte i seguenti membri espressione delle varie sigle sindacali o associazioni di categoria dei pensionati e delle associazioni di volontariato che hanno espresso la loro adesione:

Cav. Mario Bonaldi in rappresentanza CISL/FNP

Giuliano Comparini in rappresentanza CISL/FNP

Fabio Butelli in rappresentanza UIL Area Nord Toscana

Luigi Grassi in rappresentanza Caritas Diocesana centro di ascolto di Castelnuovo di Garfagnana

Giovanni Orlandi in rappresentanza Croce Verde Lucca sezione di Castelnuovo di Garfagnana

Mariella Bravi dell’Associazione Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana

Enzo Cervioni in rappresentanza Associazione Pro Loco Castelnuovo

Nel corso della prima riunione si è proceduto all’elezione del Presidente nella persona di Comparini Giuliano.

La Consulta oltre a svolgere funzioni consultive per l’esame dei provvedimenti in materia di politiche per gli anziani e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari alla loro attuazione, si pone come obbiettivo quello di sviluppare un programma di attività culturali dedicate al mondo della terza età.