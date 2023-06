Nasce il nuovo Rotary Club Antiche Valli del Serchio

Il tutto alla presenza del Governatore del Distretto 2071 Nello Mari e di colei che ha seguito tutto l’iter per portare anche in Valle del Serchio un Rotary Club, la presidente Costanza Cecchini

I fondatori sono in tutto ventuno e fanno parte del mondo dell’industria e dell’imprenditoria del territorio e della provincia di Lucca.

Tra di loro anche il fornacino Ivano Carlesi che in particolare nella serata ha ricordato che il Ciocco come location per la nascita di questa realtà è luogo significativo dato che questo progetto, affonda le sue radici nella volontà che espresse 19 anni del fondatore del Ciocco Guelfo Marcucci,

Durante la serata, sono stati ricordati i valori fondamentali rotariani; peraltro il Rotary Antiche Valli del Serchio ha già in programma diverse iniziative volte a sostenere la comunità locale, con un focus particolare sull’istruzione, la salute e l’ambiente.

Da parte dei soci fondatori presenti alla serata alla grande entusiasmo e la volontà di lavorare insieme per raggiungere questi obiettivi