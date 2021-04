Nasce il Movimento Scelta Etica

Vi chiederete, era proprio necessario costituire un nuovo movimento politico, vista la pletora di movimenti già esistenti? Ce lo siamo chiesto anche noi e ci siamo risposti che forse non è necessario, ma utile sì.

Da qui è nata la voglia, per noi la necessità, di riunire e riorganizzare alcune entità che meritano sicuramente una maggiore attenzione.

Ci siamo posti la questione ed è nato in noi ed a disposizione di tutti il MOVIMENTO SCELTA ETICA.

Abbiamo quindi reputato utile prendere in considerazione 5spaccati della nostra società:

AMBIENTE

AGRORURALITA’

CACCIA

PESCA

TURISMO

Ciascuna di queste attività è nota alla cittadinanza in quanto entità, ma solo pochi ne conoscono gli scopi, la storia e la tradizione.

Il nostro Movimento, Scelta Etica, si propone di far emergere e divulgare nella società i concetti di cui sopra e con l’aiuto ed i suggerimenti dei diretti interessati, produrre normative e condizioni che possano migliorane lo sviluppo.

In merito abbiamo dato vita ad alcune iniziative che di seguito vogliamo illustrarvi brevemente

FORMAZIONE

Tramite l’applicazione WhatsApp alcuni aderenti formatori terranno per mezzo di una piattaforma denominata GOOGLE MEET corsi di base ed approfondimento in merito alla migliore conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa al quale possono iscriversi gratuitamente tutti i cittadini interessati

GRUPPO WHATSAMBIENTEMSE

Il gruppo si propone di risolvere e regolarizzare, con il fondamentale aiuto dei cacciatori, anomale situazioni ambientali su segnalazione dei cittadini. Chiunque abbia necessità di questo tipo può rivolgersi al N° 3270514006 segnalando con foto e video il problema corredandolo con una breve descrizione dello stesso.

La struttura del Movimento si articola in organizzazioni comunali, provinciali e regionali distribuite su tutto il territorio nazionale, coordinate da una struttura centrale al cui vertice si trova Paolo De Masi coadiuvato da vari responsabili di settore.

Vi abbiamo detto chi siamo e cosa facciamo, ora vi diciamo anche cosa vorremmo: la più larga partecipazione possibile con il contributo essenziale di ciascun cittadino che si riconosca in questi principi; dateci una mano per le prossime amministrative ove parteciperemo per attuare i principi sopra enunciati.