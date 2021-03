Nasce il ministero della Transizione ecologica

Nasce il ministero della Transizione ecologica

di Claudio Vastano

Il governo Draghi, ancora alle battute iniziali, ha subito mostrato di nutrire un vivo interesse per la

sfida ambientale che nei prossimi anni interesserà il nostro Paese. Proprio per questo motivo è stato

istituito il Ministero della Transizione Ecologica, che andrà ad affiancare quello già esistente

dell’Ambiente.

Come dichiarato da Alessandro Bratti, direttore dell’Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (Ispra) “esso avvicinerà sempre più il sistema produttivo alle

politiche ambientali. Tutto ha un impatto ambientale. Ci vuole qualcuno che lo verifichi, che lo

controlli e che lo autorizzi.

Il ministero deve fare le politiche, e poi ci vorranno degli organismi

tecnici il più possibile autonomi per dare certezza ai cittadini che le cose che si stanno facendo

siano in linea con la salvaguardia dell’ambiente. Occorrono quindi organismi indipendenti come

Ispra o le Agenzie ambientali.

E’ un sistema a rete che va ulteriormente rinforzato, perché da un

lato deve permettere alle imprese di procedere in maniera celere e efficace, mentre dall’altro deve

garantire al cittadino che le cose che si stanno facendo sono sotto controllo e ecologicamente

sostenibili".