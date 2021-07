Nasce il Comitato Civico per Seravezza e per Lorenzo Alessandrini Sindaco

12 Luglio 2021 – Costituzione Comitato Civico per Seravezza e per Lorenzo Alessandrini sindaco.

Un gruppo civico di persone attente, si è riunito nelle ultime settimane, mosso dalla convinzione che Seravezza meriti un’alternativa. In questo gruppo sono presenti cittadini con alle spalle una ricca esperienza amministrativa, ma anche volti giovani, nuovi e motivati. Tutti estremamente convinti che non c’è più tempo di attendere. Il fallimento dell’Amministrazione attuale è percepito quotidianamente tra la gente ed in tutte le frazioni.

Siamo convinti che a Seravezza ci sia bisogno di una guida forte e autorevole, che abbia quelle capacità amministrative e quella (profonda) conoscenza del territorio, che oggi sono necessarie per far ripartire alla svelta il nostro Comune. Una figura che sia presente, che sappia ascoltare i cittadini e che amministri per il bene comune. Abbiamo idee e progetti ambiziosi da realizzare nel nostro Comune, con quel coraggio che manca da troppi anni. Avevamo solo bisogno di un candidato che si facesse carico di guidare questa scommessa.

Abbiamo individuato nella persona di Lorenzo Alessandrini la figura che meglio rappresenta il modello di Amministrazione che tutti auspichiamo, capace di unire forze e idee, di decidere con competenza e, soprattutto, di risolvere. Insieme gli abbiamo rivolto un appello pressante affinché accetti di rimettersi al servizio del suo comune e guidare la sua rinascita, come già fece una volta in cui gli venne affidato in condizioni disperate.

Gli abbiamo chiesto di aiutarci a traghettare Seravezza fuori dalla palude in cui è stata impantanata. Confidiamo nel suo senso di responsabilità e nel suo attaccamento al territorio, e vogliamo per questo coinvolgere nella richiesta il maggior numero possibile di cittadini che hanno voglia di cambiare, siano essi rappresentanti della politica come delle organizzazioni civiche. Apriamo oggi un nuovo confronto, cominciando con l’organizzazione di un Comitato Civico che raccoglierà le richieste di adesione: cittadini e associazioni, imprese e commercianti, movimenti culturali e singoli cittadini.

Vogliamo puntare a un futuro di rinascita per Seravezza, a un “Ritorno al Futuro”, in cui poter ritrovare la gente e il territorio di nuovo protagonisti.

Comitato Civico per Seravezza e per Lorenzo Alessandrini sindaco.