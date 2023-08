NASCE IL CENTRO DEL RIUSO DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

All’ex Ce.se.ca di Segromigno in Monte

NASCE IL CENTRO DEL RIUSO DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI: SARA’ GESTITO DA HACKING LABS

L’assessore Del Chiaro ha consegnato oggi le chiavi a Mirko Bernardi

Nasce a Capannori il Centro del Riuso di apparecchi elettrici ed elettronici e sarà l’associazione Hacking Labs a gestirlo.

L’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro ha infatti consegnato nei giorni scorsi le chiavi dell’ex Ce.se.ca a Mirko Bernardi, presidente dell’associazione, a seguito di un bando di assegnazione emesso dal Comune nelle scorse settimane.

Un nuovo Centro di riuso con finalità specifiche, quindi, trova sede nel comune di Capannori, in un immobile di proprietà comunale e che l’amministrazione Menesini ha recentemente ristrutturato proprio per tale obiettivo.

“Siamo orgogliosi di aver dato nuova vita all’ex Ce.se.ca e di farlo con una finalità di economia circolare – dice l’assessore alle politiche ambientali, Del Chiaro –. La sistemazione dell’immobile in via Piaggi Basso a Segromigno in Monte è infatti stata possibile grazie a un finanziamento europeo ottenuto con il progetto Reusemed, che mira proprio a sviluppare politiche di sostenibilità e di riuso. Il fatto che a gestirlo sarà Hacking Labs, inoltre, è una garanzia per tutti che sarà svolto un ottimo lavoro per la sistemazione e riparazione di apparecchi elettronici, che molto spesso finiscono all’isola ecologica o in discarica quando invece potrebbero tornare a nuova vita. Ridare vita a materiale informatico, oggi, è assolutamente necessario nell’ottica della sostenibilità e del promuovere un’economia civile che tuteli maggiormente l’ambiente e il Pianeta. Ringrazio pertanto Hacking Labs e il suo presidente Bernardi per la collaborazione in un progetto nell’interesse dell’intera comunità di Capannori”.

Con la consegna delle chiavi l’associazione potrà iniziare il trasloco e portare le proprie strumentazioni nell’edificio di Segromigno in Monte.

L’apertura del Centro ai cittadini è prevista per settembre, con un’inaugurazione ufficiale della struttura e della sua attività.

“Siamo contenti di andare a prendere casa all’ex Ce.Se.Ca – dice il presidente Bernardi -. Siamo nel cuore della produttività del territorio Capannorese, e riteniamo importante esserci con un’attività di rilevanza ambientale come il riuso di materiali elettronici. Con il Comune di Capannori collaboriamo da anni, così come con le scuole del territorio. Con una sede come questa possiamo dare copro a tanti progetti nuovi, volti a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la pratica del riuso. Siamo pronti a questa nuova avventura e ringraziamo l’amministrazione Menesini per l’opportunità”.

Per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione del fabbricato è stata messa mano all’adeguamento dell’impianto elettrico, mediante la posa di nuovi cavi elettrici, alla sostituzione di prese ed interruttori, di quadri elettrici non a norma e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento con la dismissione dell’ormai vetusto impianto esistente e la realizzazione di un nuovo impianto a pompa di calore.

Sono stati sistemati i bagni esistenti con adeguamento ai fini dell’accessibilità ed è stata modificata la scala esterna di accesso al piano primo ai fini di un suo adeguamento alla normativa antincendio. E’ stato inoltre realizzato un ascensore/montacarichi, per permettere l’accesso e la fruizione dei locali del primo piano, anche a persone con ridotta capacità motoria. Prevista infine l’installazione di una tettoia con struttura leggera sul pianerottolo di accesso al primo piano del fabbricato. Il piano terra dell’immobile sarà destinato a magazzino mentre i piani superiori saranno adibiti a laboratori di riparazione.