NASCE FARMACITY APP: L’APPLICAZIONE DELLE FARMACIE COMUNALI FARMACITY DI VIAREGGIO

Prenotare farmaci, saltare la fila, avere la consegna a domicilio, chiedere consigli on line tramite whatsapp. Tutto questo è possibile grazie a FarmaCity App, l’applicazione delle farmacie comunali di Viareggio FarmaCity che permette di essere sempre in contatto con la propria farmacia ma soprattutto di accedere a servizi che, a maggior ragione in questo periodo, sono importanti per i cittadini.

Con pochi semplici click è possibile scaricare l’app sul proprio smartphone e iniziare a navigare fra le offerte delle farmacie comunali.