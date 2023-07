Nasce a Sant’Anna di Stazzema la prima master class di progettazione dei luoghi della memoria

Nasce a Sant’Anna di Stazzema la prima master class di progettazione dei luoghi della memoria

Dal 2 al 5 agosto 5 giorni di incontri e seminari

Il Presidente del Parco Maurizio Verona: “Da questi luoghi un messaggio”

Nasce a Sant’Anna di Stazzema la prima master class per studenti universitari sul tema della progettazione dei luoghi della memoria. Sant’Anna è un luogo di grande forza e di incontro. Da qui il progetto nato da un’idea congiunta tra Parco Nazionale della Pace e il corso di Laurea di Ingegneria Edile Archiettura ed in particolare del prof. Enrico Bascherini, membro del Comitato Scientifico, e professore della facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, con il patrocinio dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema e altri soggetti pubblici e privati. La master class estiva fa seguito al progetto già svolto dal prof. Bascherini di un anno fa quando portò i suoi alunni a pensare un nuovo ingresso al Parco Nazionale della pace con la restituzione di 8 idee progetti. Si inizia il 2 agosto e si andrà avanti fino al 5 agosto nel Complesso Fabbrica dei Diritti Sant’Anna di Stazzema con i saluti istituzionali della direzione del parco e la presentazione del tema su cui saranno chiamati a riflettere i giovani universitari con sopralluoghi ed altri spunti di riflessione che arriveranno da artisti e professori di fama tra cui il prof. Paolo Zemani, l’architetto Vincenzo Latina dell’Università di Reggio Calabria, l’Arch. Adachiara Zevi, Presidente Fondazione Bruno Zevi, l’ Arch. Walter Saino, Afc spa Torin. E poi ancora artisti di grande fama come Giuliano Vangi che ha donato al Museo Storico di Sant’Anna di Stazzema, ispirata al dramma degli uomini che ritrovano le famiglie devastate dalla strage, l’artista Stefano Pierotti, Carlo Carli. La chiusura sarà affidata ai superstiti della strage e alle istituzioni che hanno sostenuto un progetto che vuole ridisegnare un’idea nuova di memorialistica in luoghi come Sant’Anna di Stazzema, in cui i luoghi stessi, le testimonianze, i superstiti sono essi stessi monumento, monito a tutti che accedono a questi luogo. Saranno coinvolti negli incontri oltre l’Associazione Martiri, anche il Comitato Scientifico del Parco Nazionale della pace e appunto soggetti scientificamente qualificati a tracciare un nuovo percorso per mantenere un luogo così moralmente significativo come Sant’Anna di Stazzema.

“E’ un progetto che abbiamo voluto e che abbiamo visto crescere grazie al rapporto instaurato con l’Università di Pisa e il prof. Bascherini”, commenta il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “che ormai sono partner della nostra realtà. E’ la prima master class sul tema della progettazione dei luoghi della memoria e siamo onorati di ospitarla e averla vista crescere assieme grazie alla collaborazione tra il Parco e tutti questi soggetti. La memoria oggi ha bisogno di essere progettata perché gli eventi si allontanano e dobbiamo invece, mantenerla”.

“E’ una iniziativa di grande importanza”, commenta l’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, “che speriamo sia ripetuta nel tempo e ringraziamo sin da ora tutti i soggetti che la renderanno possibile”.

“L’ambizione di questo corso, oggi unico nel panorama nazionale ,è la formazione scientifica rivolta al tema della memoria declinato ad un progetto architettonico, paesaggistico, artistico”, commenta il prof. Enrico Bascherini, “Oggi, più che nel passato, il tema della memoria deve tornare al centro della vita comunitaria e la presente scuola di progettazione vuole dare un primo segno d’interesse verso la cultura del progetto architettonico. Da sempre parti integranti della città, i monumenti,