‘Narrare per immagini. Crea il tuo libro Pop-Up’: un laboratorio didattico per i piu’ piccoli con lucia morelli

L’appuntamento gratuito è per sabato 5 marzo alle 16 a Seravezza

Un laboratorio didattico per imparare a narrare attraverso le immagini: è questa la proposta del Sistema Museale Territoriale della provincia per domani, sabato 5 marzo, a Seravezza, a partire dalle 16.

‘Narrare per immagini. Crea il tuo libro Pop-Up’ si svolgerà al Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica di Seravezza ed è tenuto dalla storica dell’arte Lucia Morelli per tutti i bambini e le bambine che vorranno affrontare questo divertente e istruttivo modo di approcciare la narrazione.

Durante il laboratorio didattico, la storica dell’arte Morelli, dopo aver brevemente spiegato la storia della creazione dei libri pop-up, insegnerà a chi prenderà parte all’incontro come creare il proprio libro illustrato, invitandoli a disegnare, tagliare, incollare le proprie creazioni. Lucia Morelli partirà dalla storia di Gianni Rodari ‘Uno e sette’, una storia di pace e uguaglianza tra i popoli, oggi più attuale che mai.

Per aiutare i piccoli partecipanti al laboratorio è stato creato anche un tutorial didattico che si può vedere sul sito web del Sistema Museale (www.museiprovincialucca.it).

La partecipazione all’evento è gratuita e viene solo chiesto ai partecipanti di portare l’astuccio con pennarelli e colla.

L’organizzazione raccomanda la prenotazione, contattando il museo al numero 0584757443 o scrivendo una mail all’indirizzo museo@terremedicee.it.

Il laboratorio si svolgerà rispettando la normativa anti-covid: per l’accesso al Museo sarà richiesta la mascherina, la misurazione della temperatura e il possesso del greenpass, con esclusione per bambini e bambine al di sotto dei 12 anni di età, come previsto dalla legge.