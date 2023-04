Napoli, guerra tra clan a Ponticelli nella notte: ucciso uomo di 60 anni

La vittima sarebbe vicina ai De Luca-Bossa, clan avverso ai De Micco.

Agguato nella notte a Ponticelli. Ucciso Bruno Solla, classe 1963, in viale delle Metamorfosi. I killer sono entrati in azione intorno alle 20. La vittima era in sella ad uno scooter quando un’auto si è affiancata e sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Solla è stato colpito ad un braccio e al petto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, trasferito all’ospedale del Mare, Solla è morto poco dopo.

La vittima era considerata dagli investigatori vicina al clan camorristico De Luca Bossa, attivo proprio nella zona di Ponticelli e nell’area est della città.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Solla era in sella a uno scooter quando è stato raggiunto da alcune persone a bordo di un’auto che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, ferendolo al petto e a un braccio. Il 60enne è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove però è morto poco dopo il suo arrivo.

Il clan De Luca Bossa è in guerra da un decennio contro i De Micco. Ed è proprio in questo ambito che sono orientate le indagini. Un mese fa nel quartiere di Napoli Est era stato assassinato Pasquale Manna, 59enne originario di Casalnuovo ritenuto vicino ai De Micco. L’episodio della scorsa notte potrebbe essere l’ennesimo atto della sanguinosa faida in corso.