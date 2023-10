Napoleone: battaglie, giochi diplomatici e interessi economici nella Guerra di Spagna e contro la V Coalizione

Appuntamento martedì 17 ottobre 2023 in San Micheletto (Lucca) per il consueto focus autunnale sugli aspetti militari

tenuto da Silvio Ghiselli e Vittorio Lino Biondi

Napoleone: battaglie, giochi diplomatici e interessi economici nella Guerra di Spagna e contro la V Coalizione. Appuntamento martedì 17 ottobre 2023, dopo i saluti dell’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, con il Gen.C.A. (ris.) Silvio Ghiselli e il Col. (ris.) Vittorio Lino Biondi per l’incontro a ingresso libero organizzato dall’associazione “Napoleone ed Elisa. Da Parigi alla Toscana” e da Le Souvenir Napoléonien dal titolo “Sfida su Due Fronti Napoleone nella Guerra di Spagna e contro la V Coalizione (1808-1809)”, con inizio alle 17 nell’auditorium del complesso di San Micheletto (via San Micheletto n.3, Lucca), sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sostiene le attività dell’associazione.

L’evento si inquadra nel progetto che l’associazione ha avviato da alcuni anni per illustrare le guerre della Francia rivoluzionaria e napoleonica. Ghiselli e Biondi sono infatti responsabili della Sezione di Storia Militare costituita nel 2017 nell’ambito dell’associazione.

Il 1808 vide la Francia napoleonica impegnata nella guerra per la conquista della Spagna che si rivelò ben più complessa di quanto era sembrato ad una prima valutazione. L’obiettivo finale fu conseguito, ma se compensasse o meno gli sforzi sostenuti è tutt’altro che scontato e anche su questo aspetto i relatori esprimeranno le proprie considerazioni.

Le difficoltà che la Francia affrontava indussero poi l’Austria a tentare una rivincita per le pesanti sconfitte subite e l’Inghilterra non esitò a sostenerla organizzando una quinta coalizione antifrancese. Napoleone dovette quindi affrontare questa nuova sfida da cui uscirà vincitore, ma non mancheranno momenti critici e anche drammatici.

In sintesi, sullo sfondo dell’Europa degli inizi del XIX secolo, si assiste ad un succedersi di avvenimenti diplomatici e militari che metteranno in luce le eccezionali capacità di Napoleone, ma anche inefficienze, difficoltà e incertezze che si manifestano ad ogni livello nell’esercito francese, perfino da parte di Napoleone stesso.

Le dinamiche delle battaglie, i complessi giochi diplomatici e i diversificati interessi economici delle varie Potenze si intrecciano con i rapporti umani e psicologici dei vari protagonisti dando vita ad un caleidoscopio di eventi di sicuro interesse.

L’iniziativa è realizzata grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in collaborazione con il Ciscu – Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane, Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Roberta Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.

Info su http://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com e su www.facebook.com/napoleonidi