Mutigliano, bocciata la mozione Barsanti per il recupero del Parco della Rimembranza



Lucca, 29 aprile – “Dopo due anni di riflessione, la maggioranza di centrosinistra ha bocciato la mia mozione per il recupero del Parco della Rimembranza di Mutigliano. Uno schiaffo ai lucchesi e alla correttezza”. Questo il commento di Fabio Barsanti, consigliere comunale e candidato sindaco, dopo l’ultimo Consiglio comunale.

“La vicenda di Mutigliano – continua Barsanti – inizia e finisce con una brutta figura da parte dell’amministrazione. Ricordo che la prima volta che presentai la mozione, fu respinta perché secondo il sindaco Tambellini il Parco era già stato restaurato. Ma così non era, e il granchio fu ancora più grosso se pensiamo che il sindaco, insegnando all’Agrario, avrebbe dovuto conoscere meglio Mutigliano”.

“Ripresentata la mozione, ho accettato di farla passare dalla commissione lavori pubblici, per poi ripresentarla in aula per la votazione. Bene, la maggioranza ha deciso di stravolgerne il testo rendendola invotabile, e bocciando la mozione che avevo presentato. Una mossa scorretta che rende evidente la scarsa volontà del centrosinistra di recuperare il Parco per il centenario previsto per il 2024”.