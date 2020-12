Musica per le strade di Lucca

Musica per le strade di Lucca

sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020 grazie a Jam Academy

“Musica per le strade di Lucca”: sabato 19 e domenica 20 dicembre Jam Academy (https://www.centromusicajam.it/) organizza, insieme al Comune di Lucca nel calendario di “Vivi Lucca”, una passeggiata musicale in centro, portando per le vie le più famose melodie musicali di Natale.

In questo strano Natale 2020, nell’impossibilità di stare vicini, lo scopo del progetto è donare alla città un sorriso e un caldo abbraccio che solo la musica è in grado di regalare.

Il progetto è iniziato domenica scorsa e prosegue durante lo shopping natalizio di questo fine settimana, il pomeriggio dalle 16 alle 19: due studenti dell’istituto, muniti di casse bluetooth, si muoveranno lungo le principali vie dello shoopping del centro storico, offrendo a tutti i presenti un viaggio che ripercorrerà le melodie natalizie della tradizione e non solo. Grazie al contributo musicale del cantautore lucchese Effenberg, all’interno della playlist troverà spazio il bellissimo inedito “Natale è Così“, scritto appositamente per l’occasione e suonato dagli studenti Jam Academy registrato interamente presso il Jam Studio.

Inoltre, i social di Jam Academy (Facebook: @scuolajam, Instagram: @jamacademy) ospitano micro video in cui docenti e studenti fanno i propri auguri per questo particolare Natale e nel giorno di festa sarà pubblico anche il video del brano scritto dal cantautore Effenberg.

Per maggiori informazioni: https://www.centromusicajam.it/musica-per-le-strade-di-lucca-progetto-ideato-e-realizzato-da-jam-academy/.