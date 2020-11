Viareggio si prepara a festeggiare un Natale insolito ma la Passeggiata non rinuncia alla sua colonna sonora: un progetto ideato e voluto dall’Amministrazione comunale di Viareggio in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano e la Fondazione Carnevale.

La programmazione partirà domani, sabato 28 novembre e andrà avanti per tutto il periodo delle festività: in palinsesto le musiche natalizie ma anche l’omaggio a Gigi Proietti, Ennio Moricone e un suggestivo viaggio nella tradizione del Carnevale di Viareggio.

«Musica di Natale per accompagnare shopping o passeggiate, nel rispetto del distanziamento e in piena applicazione dei limiti che il decreto ministeriale concederà alla Toscana e alla Versilia in particolare – commenta l’assessore alla Cultura Sandra Mei – ma anche un riconoscimento ai grandi personaggi della cultura italiana che in questo anno ci hanno lasciato e un omaggio alla storia di Viareggio cantata nelle melodie tradizionali del Carnevale».