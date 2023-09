Musica e Minibasket Jam Academy e Basketball Club Lucca/BCL LAB annunciano una partnership nel segno dell’inclusività

Sport e musica per bambini con Jam Academy e Basketball Club Lucca/BCL LAB. L’Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) ha stretto una nuova collaborazione nel segno dell’inclusività, per far conoscere e provare il minibasket a bambine e bambini nati dal 2012 al 2018, insieme ai corsi di Musica offerti da Jam Academy.

“Siamo molto contenti di annunciare questa collaborazione – afferma il direttore di Jam Academy, Giampiero Morici -, che offre vantaggi per gli studenti delle due attività e promuove un’esperienza completa di crescita e sviluppo per i giovani talenti di Lucca”.

Per chi vuole intraprendere questo percorso di formazione sportiva e musicale è previsto uno sconto del 10% sui corsi. Informazioni e contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it; Basketball Club Lucca/BCL LAB: https://www.basketballclublucca.com/

