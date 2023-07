Musica e cultura “accendono” l’estate

Musica, teatro e lettura: c’è proprio tutto e per tutti i gusti, nella due giorni che segna il pronti-via agostano a Pietrasanta e Marina.

Si comincia domani (martedì 1° agosto) a Tonfano con “Un mare di musica” e l’esibizione della Roxy Bar Band – Vasco Rossi Tribute sul palcoscenico naturale di piazza XXIV Maggio: dalle 21,30 spazio ai più grandi successi del celebre cantautore di Zocca per accogliere i visitatori nel cuore di Marina e della Versilia. Lo stesso giorno, alle 22, si aprirà anche “Il giardino segreto”, quasi 30 appuntamenti dedicati all’intrattenimento culturale che si svolgeranno per tutto il mese al Giardino Barsanti, nel complesso di Sant’Agostino. A inaugurare la rassegna sarà “Questa splendida non belligeranza”, una commedia teatrale ironica e dissacrante sulla famiglia moderna: regia di Marco Ceccotti, con Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano, l’ingresso è a pagamento (informazioni al numero 0584 265757 o su www.versilianafestival.it).

Mercoledì 2 ancora grande musica d’autore protagonista a Tonfano: in piazza XXIV Maggio (inizio alle 21,30) sarà la volta degli Audio 2, al secolo Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, noti al grande pubblico per il brano “Io ho te”, divenuto anche colonna sonora del film di Pieraccioni “I laureati” e associati a Lucio Battisti per i testi e la musicalità delle loro canzoni. Alla stessa ora, al Giardino Barsanti, Andrea Ponsi presenta il libro “Il disegno della Toscana” (Polistampa Edizioni 2023), una raccolta di acquarelli che accompagna a scoprire i luoghi più insoliti ed esclusivi del Granducato, valorizzandone il patrimonio storico e paesaggistico. L’iniziativa è curata dalla biblioteca comunale, parteciperanno la storica dell’arte Valentina Fogher, il vicepresidente di Italia Nostra Toscana Giovanni Maffei Cardellini e Nicolas Bertoux, presidente della Fondazione Arkad di Seravezza.

Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.