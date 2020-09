Musica del Settecento e un omaggio a Franca Valeri al chiostro di Santa Caterina

LUCCA – Musica del Settecento e un omaggio a Franca Valeri al chiostro di Santa Caterina



Un weekend di spettacolo con il trio Il Rossignolo e la compagnia Teatro Giovani

Musica raffinatissima e un omaggio a Franca Valeri per il penultimo fine settimana di eventi della rassegna Real Collegio Estate.

Sabato (19 settembre) alle 18 il chiostro di Santa Caterina ospiterà lo stimato ensemble ‘Il Rossignolo’, eccellenza italiana nell’esecuzione della musica antica. L’appuntamento è proposto dalla Sagra musicale lucchese e restituirà ai presenti la piacevolezza della musica del Settecento – con autori come Vivaldi, Albinoni, Lotti, Scarlatti e Sammartini – eseguita con strumenti antichi dai flautisti Marica Testi, Martino Noferi e dal clavicembalista Ottaviano Tenerani.

Domenica (20 settembre) alle 21 andrà in scena la compagnia Teatro Giovani con Franca Valeri 100 e il teatro comico della quotidianità, per la regia di Ugo Manzini. Uno spettacolo preparato per festeggiare il compleanno a tre cifre della grande attrice e sceneggiatrice scomparsa lo scorso 9 agosto. Sketch che ne ripercorrono la carriera, giocate sulla contrapposizione ironica e leggera tra figure maschili spesso superficiali e primitive e figure femminili acute e sensibili.

Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anti-contagio previste dalla normativa per gli eventi all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.