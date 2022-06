Musica da film e Jazz con il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”

venerdì 17 e sabato 18 giugno – ore 21.00

Chiesa di San Francesco di Lucca

Due appuntamenti musicali da non perdere con il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca nella Chiesa di San Francesco. Si inizia venerdì 17 giugno con il concerto della “Grande Orchestra Lucchese” che proporrà un repertorio di musica da film eseguendo brani composti, fra gli altri, da Ennio Morricone, John Williams, Ritz Ortolani, Ryuichi Sakamoto, Hans Zimmer con arrangiamenti effettuati dai proff. Marco Cattani e Manolo Nardi. La “Grande Orchestra Lucchese” è un’orchestra composta da oltre 70 tra ragazze e ragazzi provenienti dal Liceo Musicale, dall’Ist. Comprensivo Enrico Pea di Porcari, dall’Ist. Comprensivo Leonardo da Vinci di Lucca e dal Conservatorio Boccherini di Lucca.

Si prosegue sabato 18 giugno con “Passaglia in Jazz”, il concerto finale del Progetto omonimo che vedrà sul palco l’alternanza di varie formazioni: dall’ensemble di flauti alla Street Band, dal coro jazz a due big band.

Passaglia in Jazz è un ampliamento dell’offerta formativa orientata alla musica jazz ed alla sua divulgazione finanziato dal Ministero dell’Istruzione e realizzato in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz e con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In questo progetto sono stati istituiti per gli alunni corsi individuali di strumento jazz e corsi collettivi di orchestra jazz, coro jazz, street band, teoria e armonia jazz, storia del jazz nonché incontri specifici su tematiche legate all’importanza delle tecnologie nella musica odierna come registrazione, streaming, web radio e altro.