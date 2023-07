Musica con vista a Villa Bertelli

le chitarre del Volterra Project Trio con Antigoni Goni

Martedì 11 alle 21.30 Giardino d’Inverno

Ingresso a pagamento 8 euro. Preferibile prenotazione 0584 787251

Il festival diffuso Musica con vista fa tappa Villa Bertelli, a Forte dei Marmi con il Volterra Project Trio, un trio di chitarre con la grande musicista Antigoni Goni a guidare l’ensemble. L’evento è in programma martedì 11 luglio alle 21.30 nel Giardino d’Inverno della Villa. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese, anche la provincia di Lucca è coinvolta nell’iniziativa che, con i suoi 40 concerti estivi attraversa tutta l’Italia, da Trento a Palermo, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra Penisola.

In programma Ma mère l’Oye di Maurice Ravel, Valses Poéticos di Enrique Granados, cinque scene da “West Side Story” di Leonard Bernstein e il brano Note fuori campo – Omaggio a Nino Rota del chitarrista Luca Isolani, che assieme a Marteen Vandenbemden compone il trio.

Il The Volterra Project – si legge nella presentazione dell’Associazione Musicale Lucchese- è un esperimento di eccellenza per l’insegnamento della chitarra classica, unico nel suo genere e internazionalmente riconosciuto. Dal 2007, ogni estate, riunisce in un agriturismo vicino a Volterra studenti provenienti da tutto il mondo per seguire un percorso formativo a 360 gradi.

MUSICA CON VISTA

Musica con Vista è il primo festival ispirato al “Grand Tour” del 700 e coinvolge 19 tra i maggiori enti storici concertistici italiani, che – come l’Associazione Musicale Lucchese – fanno parte del Comitato AMUR. I migliori giovani musicisti italiani e internazionali portano la grande musica classica nei borghi, nelle dimore storiche, nei parchi e nei siti culturali meno noti e più affascinanti del nostro Paese per un progetto che punta sullo sviluppo di un turismo lento, appassionato e curioso.

Anche grazie ai biglietti a prezzi accessibili a tutti, le intenzioni sono quelle di avvicinare un pubblico eterogeneo alla scoperta di un’Italia nascosta, sostenere la nuova generazione di giovani talenti della musica classica, sviluppare un sistema nazionale in cui la cultura sia motore per lo sviluppo sostenibile del Paese. Il tutto grazie a una rete di operatori culturali, enti e comunità locali che preservano il patrimonio storico. I concerti, accompagnati da attività collaterali legate al patrimonio artistico, valorizzano le aree decentrate e attivano le associazioni e gli artigiani locali, in un’ottica di turismo di prossimità che garantisce la sostenibilità locale del progetto e la sua replicabilità in territori diversi.

Il festival è realizzato grazie al fondamentale sostegno di Poste Italiane e Aon, con il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, e vede come partner Fondazione Italia Patria della Bellezza, Fondazione Symbola e Associazione Civita. FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Touring Club Italiano, Associazione Dimore Storiche Italiane, Associazione Civita, Garden Route Italia, Fondazione Symbola, Fondazione Cologni dei Mestieri dell’Arte, Museimpresa, The Branding Letters.

