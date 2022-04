Musei, Difendere Lucca: “La mozione di Fabio Barsanti approvata in Consiglio dà uno slancio alla città”

Lucca, 28 aprile – Difendere Lucca commenta l’approvazione in Consiglio della mozione sulla rigenerazione dell’identità e cultura della città: “Un testo adottato dalla commissione cultura che nasce da una mozione di Fabio Barsanti. Si gettano così le basi per un rilancio museale di Lucca”.

“Nella mozione si indicavano temi specifici per musei di alto profilo, dedicati alla storia della città, al volo, ai motori, al sigaro toscano, alla carta, oltre al rilancio necessario del museo del fumetto. In questi anni di amministrazione di centrosinistra abbiamo assistito alla nascita del solo e fallimentare museo della Francigena. Troppo poco e troppo male per Lucca”.

“Importante anche l’adozione del riferimento alle associazioni, imprese, studiosi, professionisti ed appassionati che, grazie alla propria iniziativa, hanno fornito contributi importanti sulle tematiche elencate, che il Comune di Lucca potrebbe mettere a base dello sviluppo dei relativi progetti museali. Inoltre – continua Difendere Lucca – fondamentale che il Comune utilizzi il proprio patrimonio immobiliare, prima di destinarlo ad usi meno nobili e utili”.

Sul tema interviene anche il consigliere Fabio Barsanti: “Sono felice di aver potuto realizzare il primo passo anche di questo punto del mio programma del 2017 e ringrazio la commissione cultura per aver adottato, integrandolo, il mio testo. Al governo della città in questi anni avrei potuto realizzare qualcosa in più che questo atto di indirizzo, per questo da candidato sindaco mi auguro di poter completare il rilancio museale di Lucca nei prossimi cinque anni”.