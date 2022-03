Murzi lancia la squadra per la seconda corsa a sindaco

FORTE DEI MARMI – E’ partita con un bagno di folla la corsa per il secondo mandato di Bruno Murzi. Il sindaco-medico da una gremitissima terrazza vista pontile ha presentato i punti del suo programma e i nomi dei candidati della lista Noi del Forte.

Una compagine decisamente rafforzata rispetto a cinque anni fa, quando vinse per un pugno di voti sullo sfidante del Pd. Stavolta Murzi gode anche del sostegno diretto dei partiti di centrodestra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, dimostrato dalla presenza di parlamentari e segretari provinciali dei tre partiti. Così come di Italia Viva e dei sindaci di Pietrasanta e Seravezza. E molti rappresentanti di categoria. Non senza emozione, il chirurgo pediatrico ha rivendicato le opere realizzate in cinque anni. Con un chiaro messaggio al maggiore sfidante, il cugino e parlamentare del Pd Umberto Buratti.

Confermata in larga parte la squadra uscente, con soli tre nomi nuovi su dodici in lista. Il medico di base Duilio Maggi, l’istruttrice di ginnastica Giovanna Telga, e il professore e geologo Mauro Rosi, paladino della prima ora nella lotta all’erosione costiera. Candidata anche Elisa Galleni, che nel 2017 correva nella lista avversaria di Michele Molino.