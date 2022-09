FORTE DEI MARMI – E’ considerato il mercato settimanale più bello d’Italia. E’ il Mercato di Forte dei Marmi, nato oltre 50 anni fa e da subito divenuto un appuntamento fisso per le signore provenienti da tutto il centro-nord Italia e non solo. Ma le bancarelle del mercato di qualità, da tempo sono oggetto di attenzione da parte di ambulanti che, spacciandosi per rappresentanti del mercato fortemarmino, tentano di imitare, inutilmente, le boutique a cielo aperto davanti al mare della Versilia.

L’unico Mercato del Forte è quello che si svolge a Forte dei Marmi, spiega il Sindaco Bruno Murzi. Tutto quello che viene portato fuori con il brand del Mercato del Forte non è mai stato da noi riconosciuto come tale e continueremo in questa direzione.” La voce, come detto, è quella del sindaco che interviene a seguito di diverse lamentele sopraggiunte agli uffici comunali. Il proliferare di consorzi e associazioni che utilizzano il brand Mercato del Forte e dunque anche il nome del paese, ha portato l’Amministrazione Comunale a prendere una posizione non solo a tutela della propria immagine, ma anche nei confronti dei diversi comuni che ospitano inconsapevoli quello che non è il vero Mercato di Forte dei Marmi né tanto meno rappresenta la qualità nei prodotti. Per questo è allo studio un progetto che prevede la creazione di un consorzio di cui farà parte anche il comune con il suo brand ufficiale a cui potranno aderire soltanto i titolari ufficiali.