Muro di Berlino, Roscani (GN-FdI): sogniamo ancora un’Europa che difenda la sua identità

“Oggi Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, commemora la caduta del muro di Berlino.

Dopo 32 anni, ci chiediamo se l’Europa si ricordi l’importanza di difendere le proprie radici e la propria identità.

Nonostante questa data simbolica, stabilita per legge, celebri la libertà dell’Europa dall’oppressione del comunismo e dei totalitarismi, in molte scuole, e persino nelle istituzioni, non viene data la giusta importanza a questo evento storico.

Gioventù Nazionale sogna ancora un’Europa che difenda la sua identità. Libera, forte e protagonista nel mondo.”

Lo dichiara Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.