Murabilia 2023 Ha preso il via la manifestazione che rende il “verde” protagonista

Murabilia 2023 Ha preso il via la manifestazione che rende il “verde” protagonista

Premiata Francesca Marzotto Caotorta

Ecco gli appuntamenti di sabato 2 settembre

Mura di Lucca – 1, 2 e 3 Settembre 2023

Lucca 1 settembre 2023 – Banani, plumerie in fiore, clematis e centinaia di fiori e piante diverse: fino a domenica 3 settembre le Mura di Lucca diventano una sorta di magnifica foresta verde: con Murabiali “Underground – Sottosuolo vegetale” è il tema centrale di Murabilia 2023 una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio di qualità in Italia, realizzata da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games e altri eventi) e il Comune di Lucca, che animerà le Mura urbane (dal baluardo San Regolo al baluardo La Libertà) nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2023.

Mai come quest’anno tante le autorità presenti al taglio del nastro al fianco del sindaco di Lucca Mario Pardini e del presidente e direttore di Lucca Crea, Nicola Lucchesi ed Emanuele Vietina, le onorevoli Chiara La Porta ed Elisa Montemagni, i consiglieri regionali Stefano Baccelli e Valentina Mercanti.

L’edizione numero 22 è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. “Underground – Sottosuolo vegetale” è un intero universo da scoprire che spazia dalle radici, multiformi e di dimensioni sorprendenti, dal gigantesco all’infinitesimale, ai bulbi, ai rizomi, ai cormi.

Oltre 200 gli espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, venuti da tutta Italia e dall’estero (Francia, Slovenia e Germania) con vere rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate, oltre 40 appuntamenti e 9 mostre tematiche.

Premio Verdemente – Ogni anno Murabilia riconosce il ruolo di chi ha contribuito a creare o ha saputo imprimere un’impronta personale nel mondo del giardinaggio, dalla cultura alla cura del verde. Quest’anno il riconoscimento va a una donna che ha fatto la storia del giardinaggio italiano: Francesca Marzotto Caotorta. Diploma in erboristeria all’Università di Siena, diploma in paesaggismo alla Ichbold School of Design a Londra, periodi di studio presso paesaggisti inglesi ha curato tante rubriche su periodici: 24 anni Verdissimo sul domenicale del «Sole 24 Ore», per poi ideare e dirigere per Giorgio Mondadori la rivista «Gardenia». Francesca Caotorta ideare il nome Murabilia per la manifestazione Lucchese. Durante l’inaugurazione il sindaco di Lucca Mario Pardini ha omaggiato Francesca Marzotto Caotorta della medaglia della città e l’ha invitata a tagliare il nastro.

La frutta che c’era/cera – Prosegue la mostra: “La frutta che c’era/cera” ospitata nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nel Complesso di San Micheletto (in via Elisa – Sala dell’Affresco), con ingresso libero. Con il suo doppio titolo, la mostra presenta varietà della tradizione della frutticoltura italiana ormai scomparse, riprodotte in pittura e magnifiche e suggestive creazioni in cera. Si potranno ammirare infatti i modelli di Davide Furno, realizzati in ceroplastica e altre tecniche; gli acquerelli di Lidia Vanzetti e i volumi storici originali illustrati, trattati di pomologia monografici come “Le susine di New York” del 1910 ed il successivo “Le ciliegie di New York” del 1914. Un attualissimo modo di scoprire come nasce e cresce il sapere che oggi abbiamo a disposizione in digitale. Visitabile fino a domenica con orario 9,30/19.

Un tè con Tolkien – Sabato 2 settembre ore 17, sul Baluardo San Regolo, celebriamo il 50esimo anniversario della morte di JRR Tolkien, il creatore dei paesaggi naturali e mentali dello Hobbit e del Signore degli Anelli. In compagnia del Direttore Emanuele Vietina e di Cecilia Barella e Roberto Arduini (Associazione Italiana Studi Tolkieniani), prenderemo un tè all’inglese e racconteremo i viaggi e i paesaggi del grande scrittore.

Nuovi servizi – Tante le novità di questa edizione che renderanno Murabilia ancora più bella da vivere a partire dal “Piantastop!” – l’autostop delle piante: un nuovo servizio per i visitatori che acquistano numerose piante o piante voluminose. Gli acquisti verranno infatti trasportati dagli ingressi della manifestazione fino a un parcheggio comodamente raggiungibile con la propria auto, in collaborazione con Eco-City Transport. Al via anche “Garden Solution”: un vero servizio di consulenza gratuita per tutti coloro che vorranno sottoporre domande sul verde, sia legate alle piante acquistate in manifestazione, sia per quelle che già curano in giardino o in balcone (a cura di Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo).

Sabato 2 settembre 2023

ore 10 – Costruire un giardino: alle radici del problema con Mario Mariani e Matteo Boccardo di Central Park – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

ore 11 – Visita guidata all’Orto botanico di Lucca – ritrovo ingresso sotterraneo San Regolo.

ore 11 – Il giardino di Villa Trecci a Montepulciano, un esempio di ecologia vegetale, con Adelmo Barlesi ed Elisabetta Pozzetti – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

ore 11 – La potatura delle rose, teoria e pratica, con Carlo Pagani e Mirko Lari – spazio incontri del Baluardo La Libertà.

ore 11/13 – Garden Solution consulenza su piante e spazi verdi – con Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo – Baluardo La Libertà

ore 12 – Libri – Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storie – con Francesca Centurione-Scotto Boschieri, spazio incontri del Baluardo San Regolo.

ore 12 – I giardini della Sicilia, con Sergio Cumitini – spazio incontri del Baluardo La Libertà.

ore 15 – LIBRI – Novanta Piante Tossiche belle ma pericolose con Antonio Cuomo – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

ore 15 – Laboratorio balconette – incontro con Francesco Diliddo e Barbara Di Cesare – spazio incontri del Baluardo La Libertà.

ore 16 – Visita guidata all’Orto botanico di Lucca – ritrovo ingresso sotterraneo San Regolo.

ore 16 – Come fare un ammendante con Paolo Gullino – spazio incontri del baluardo San Regolo.

ore 16 – Fotografia Creativa con il fotografo Dantès (Dante Luci) autore anche della mostra fotografica Regeneration esposta nei sotterranei del baluardo San Regolo – spazio incontri del Baluardo La Libertà.

ore 16 -18 – Garden Solution consulenza su piante e spazi verdi – con Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo – Baluardo La Libertà

ore 17 – Un té con Tolkien – Viaggi e personaggi nella vita di J.R.R. Tolkien a 50 anni dalla morte con Cecilia Barella e Roberto Arduini – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

ore 17 – Erbe officinali e tradizione popolare della Lucchesia con Marco Pardini – spazio incontri del Baluardo La Libertà.

ore 18 – LIBRI: Helughèa – il racconto di una Stella Foglia con Arthuan Rebis – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

Sabato 2 settembre gli appuntamenti Young Gardening

ore 11 – 12 City Pets: il nuovo gioco di carte dedicato allo speciale rapporto che accomuna le persone e gli animaletti che popolano le nostre case a cura di In-Habit – Spazio Young Gardening baluardo San Regolo

ore 12 – 13 Il magico mondo degli insetti – laboratorio didattico con Michele Ratti – Spazio Young Gardening baluardo San Regolo

ore 15 – 17 Anteprima di Halloween: decoriamo insieme! laboratorio creativo a tema zucche a cura di Hill’s Valley Heart – Spazio Young Gardening baluardo San Regolo

ore 17 – 18 Cartoline dal sottosuolo laboratorio creativo – una cartolina proveniente dal centro della Terra inventando il sottosuolo a cura di Artebambini – Spazio Young Gardening baluardo San Regolo

Murabilia 1-3 settembre 2023

Orario: venerdì 1 settembre (10/19) – sabato 2 e domenica 3 settembre (9,30 /19).

Info: www.murabilia.com

Facebook: Murabilia Lucca

Instagram: MurabiliaLucca