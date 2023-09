Murabilia 2023 – Con 18.250 visitatori: chiude in crescendo

la 22esima edizione della mostra mercato del giardinaggio di qualità

dedicata ai tesori nascosti della Natura con il tema “Underground”

200 espositori italiani e stranieri, 9 mostre, oltre 40 appuntamenti.

Premio VerdeMente a Francesca Marzotto Caotorta e Clark Anthony Lawrence

Tanti i bambini e i ragazzi che si sono avvicinati alla natura con il programma di laboratori e attività dello “Young Gardening”

Mura di Lucca – 1, 2 e 3 Settembre 2023

Lucca 3 settembre 2023 – Chiude con un grande successo di pubblico e col plauso di espositori ed esperti del settore, la tre giorni di Murabilia. La 22esima edizione, a tema “Underground – Sottosuolo vegetale” della mostra mercato di giardinaggio di qualità ha portato a Lucca oltre 200 espositori italiani e stranieri, con vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino, prodotti artigianali di eccellenza e un seguitissimo programma di incontri culturali. Murabilia si affianca all’ottimo risultato di VerdeMura 2023 e si conferma uno degli eventi di punta a livello nazionale.

Tra il baluardo San Regolo e la Libertà, si sono mossi migliaia di visitatori, venuti da tutta Italia. La manifestazione ha confermato l’affetto del pubblico, registrando 18.250 presenze, reso possibile anche dalla complicità delle ottime condizioni meteo, a testimonianza della crescita costante della manifestazione, in termini di pubblico, offerta espositiva e qualità culturale.

Soddisfazione degli espositori del verde giunti da ogni parte d’Italia, molti dei quali hanno già confermato la propria partecipazione alla prossima edizione.

Alla luce dei risultati il sindaco di Lucca ha ringraziato gli organizzatori: “Mi complimento con tutto lo staff – ha sottolineato Mario Pardini – per aver dato ancora vita a una manifestazione che ha portato Lucca all’attenzione di un pubblico interessato alle bellezze naturali, ai monumenti verdi e alle tradizioni che il nostro territorio sa esprimere. Al contempo si è promossa la vocazione sostenibile di una città fatta di frazioni immerse nel verde e delle sue tante imprese locali operanti nel settore ‘green’”.

A esprimere soddisfazione anche i vertici di Lucca Crea, la società che ha organizzato Murabilia: “Il gradimento degli espositori e del pubblico è stato straordinario – sottolineano l’amministratore unico Nicola Lucchesi e il direttore generale Emanuele Vietina – la manifestazione sta crescendo nella qualità degli espositori e nelle proposte culturali, riuscendo al contempo ad attrarre un pubblico di esperti del settore e di grandi appassionati del giardinaggio e dell’orticultura. I visitatori da tutta Italia hanno capito e premiato le scelte organizzative”.

Il prestigioso premio “VerdeMente” è andato in questa edizione a Francesca Marzotto Caotorta (fondatrice del mensile Gardenia) e Clark Anthony Lawrence (fondatore del circolo culturale la Macchina Fissa), per il loro personalissimo contributo alla cultura del giardinaggio. “Non ho vinto niente in cinquant’anni – ha detto Lawrence ricevendo il premio – sono onorato e intimidito di essere qui in compagnia di Francesca, mi trovo sotto la gigantesca ombra della sua autorevolezza”.

Per molti visitatori è stata l’occasione per scoprire piante vecchie e nuove, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti, professionisti e appassionati, con conferenze, presentazioni di novità editoriali e laboratori. Fra i grandi ospiti Murabilia ha portato a incontrare il pubblico lucchese: Davide Pacifico (ricercatore CNR), il maestro giardiniere Carlo Pagani con Mirko Lari, Mario Mariani e Matteo Boccardo (vivaio Central Park). Inoltre grande interesse ha suscitato l’installazione dell’artista Benvenuto Saba, che ha esposto le sue creazioni in marmo e bambù.

Eccezionale gradimento ha riscosso la sezione Young Gardening, che ha conquistato i più piccoli, con uno spazio dedicato ai giardinieri di domani, protagonisti di 15 appuntamenti, che li hanno avvicinati alla tutela e del rispetto del verde e degli animali, con laboratori e giochi.

Ben 9 le mostre, a partire da “La frutta che c’era/cera” ospitata nel complesso di San Micheletto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha fatto conoscere diverse varietà della tradizione della frutticoltura italiana ormai scomparse, riprodotte in pittura con gli acquerelli di Lidia Vanzetti e con le creazioni in cera di Davide Furno; di particolare pregio le esposizioni dedicate alle clematis e all’ibiscus che hanno presentato al pubblico decine di varietà, particolari e rare, provenienti da luoghi esotici. Ha suscitato l’interesse degli esperti “Il Genio Verde – La Creatività del Vivaismo Italiano”, l’esposizione fotografica delle piante novità selezionate dai vivaisti.

Con la cerimonia del tè all’inglese, Murabilia ha anche celebrato il 50esimo anniversario della morte di JRR Tolkien, insieme al direttore generale di Lucca Crea, Emanuele Vietina, con Cecilia Barella e Roberto Arduini dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, che hanno raccontato i viaggi e i paesaggi nati dalla penna dell’autore del “Signore degli Anelli”.

Migliaia anche i visitatori che hanno apprezzato i gioielli verdi già conservati nell’Orto Botanico, uno dei più antichi d’Italia che protegge al suo interno rarità e grandi alberi monumentali. Proprio Murabilia lascerà in eredità alla città 3 specie di piante insolite, appositamente acquistate da Lucca Crea, per arricchire le collezioni dell’Orto Botanico cittadino.

“Due saranno destinate all’arboreto – spiega la curatrice Alessandra Sani –, una magnolia cinese e un particolare arbusto, sempre di origine orientale, davvero poco comune negli orti botanici italiani. Infine è stato donato anche un esemplare per la collezione degli agrumi”.

Tra le collaborazioni di questa edizione, segnaliamo l’accordo con Villa Reale di Marlia, e le iniziative realizzate dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Lucca e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

L’appuntamento con il giardinaggio a Lucca è fissato per VerdeMura dal 5 al 7 marzo 2024. Murabilia ritornerà invece, per la sua 23esima edizione, dal 6 all’8 settembre 2024.

