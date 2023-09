Murabilia 2023 – Ancora un giorno per ammirare la bellezze “in verde”

Murabilia 2023 – Ancora un giorno per ammirare la bellezze “in verde”

Piante e fiori da tutto il mondo con tantissime rarità

e varietà introvabili altrove

Mura di Lucca – 1, 2 e 3 Settembre 2023

Lucca 2 settembre 2023 – Ultimi giorni oggi e domani (3 settembre) per godere della bellezze delle piante e dei fiori che gli oltre 200 espositori di Murabilia hanno portato da tutto il mondo. Vere rarità come gli antichi bulbi olandesi o l’uva senza semi “occhio di pernice”, le suggestive orchidee e gli splendide decine di Ibisco e Clematidi.

“Underground – Sottosuolo vegetale” è il tema centrale di quest’anno di quella che è una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio di qualità in Italia, realizzata da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games e altri eventi) con il Comune di Lucca sulle Mura urbane (dal baluardo San Regolo al baluardo La Libertà).

Vivaisti e artigiani di qualità venuti da tutta Italia e dall’estero (Francia, Slovenia e Germania) per offrire al pubblico rarità botaniche,

Ben 9 le mostre visitabili: “La frutta che c’era/cera”, ospitata nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nel Complesso di San Micheletto (in via Elisa – Sala dell’Affresco), con ingresso libero, dedicata alle varietà della tradizione della frutticoltura italiana ormai scomparse. “Cosmofilla – arte viva e vegeta”, allestita nei suggestivi sotterranei del baluardo San Regolo e nell’Orto Botanico, che ci presenta un mondo con soffitti di radici, tappeti di funghi e foglie; sempre nei sotterranei “Regeneration”, del fotografo Dante Luci, in arte Dantes: una galleria di scatti di luoghi abbandonati, dove la natura è tornata da padrona.

E ancora esposizioni dedicate alle piante: dalle Clematis, che in questa stagione è capace di una seconda coloratissima fioritura; alle diverse specie di Hibiscus apprezzati per la loro capacità di fiorire senza posa fino a quando il caldo durerà. Un’esposizione presenta le antiche varietà pomologiche (nei sotterranei dell’Orto Botanico); Botalia, vi aspetta nella Serra Grande dell’Orto Botanico e ospita quest’anno Simone Ciocca, biologo e acquerellista specializzato in ritratti botanici e della fauna selvatica; gradite anche “Mondo antico i cianotipi di Razvan Chisu” e “Un mondo di orchidee” è l’attesa esposizione di esemplari provenienti dalle collezioni italiane, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana di Orchidologia, nelle Serre Nuove dell’Orto Botanico; come la mostra di Clark A. Laurence, conosciuto nel mondo del verde come, “Mezzo giardiniere”, titolo di un suo fortunato volume, torna per ripresentare “Il Florilegium di Hollington”. Spazio anche a “Il Genio Verde – La Creatività del Vivaismo Italiano” con l’esposizione fotografica delle piante novità selezionate dai vivaisti italiani.

Young Gardening – Murabilia è anche un evento per famiglie dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), per partecipare al ricco programma dedicato allo Young Gardening. Tantissime attività, laboratoriali, creative e giocose, realizzate in collaborazione con le realtà del territorio. I visitatori potranno anche incontrare ospiti inaspettati come i due fratelli, leggendari idraulici, in tuta blu e baffoni, oppure affrontare le sfide proposte da Fanta Universe nel mondo del “Sottosopra”, sulle tracce di 11 e dei suoi amici (sotterraneo San Regolo). Tanti gli appuntamenti di domenica dedicati ai giovani giardinieri nello spazio Young gardening allestito sul baluardo San Regolo: alle ore 11 appuntamento con la magia delle api; alle 12 il magico mondo degli insetti di Michele Ratti con la tarantola Kitty, gi insetti stecco e tanti altri; alle 15 gli Animalia le creature dell’Uderground con il laboratorio creativo di Artebambini; alle 16 Un orto in un.. giardino: laboratorio creativo a cura di Food Family Hub. Sotto la bandiera del progetto europeo In-Habit, gli imperdibili appuntamenti con City Pets, il gioco di carte dedicato agli amanti dei cani.

L’Orto Botanico – Compreso nel costo del biglietto c’è anche l’ingresso all’Orto Botanico di Lucca che si può visitare liberamente oppure prenotandosi per una visita guidata allo stand Adipa. Segnaliamo in particolare la fioritura della ricca collezione di Plumerie. L’Orto è uno dei giardini botanici più antichi d’Italia e conserva al suo interno esemplari rari e grandi piante monumentali.

Nuovi servizi – Tante le novità di questa edizione che renderanno Murabilia ancora più bella da vivere a partire dal “Piantastop!” – l’autostop delle piante: un nuovo servizio per i visitatori che acquistano numerose piante o piante voluminose. Gli acquisti verranno infatti trasportati dagli ingressi della manifestazione fino a un parcheggio comodamente raggiungibile con la propria auto, in collaborazione con Eco-City Transport. Al via anche “Garden Solution”: un vero servizio di consulenza gratuita per tutti coloro che vorranno sottoporre domande sul verde, sia legate alle piante acquistate in manifestazione, sia per quelle che già curano in giardino o in balcone (a cura di Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo).

Gli appuntamenti di domenica 3 settembre

Ore 10 – Fra radici, funghi, bulbi e rizomi: come il mondo vegetale occupa il sottosuolo, con Davide Pacifico – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

Ore 10 – Le caratteristiche del terreno, con Massimiliano Demi spazio incontri del Baluardo la Libertà.

Ore 11 –Il genere Amorphophallus, botanica e coltivazione con Gianluca Corazza spazio incontri del Baluardo San Regolo.

Ore 11 – Visita guidata all’Orto botanico di Lucca – ritrovo ingresso sotterraneo San Regolo.

Ore 11 – Biologia e coltivazione delle orchidee: imparare dalla natura con Pierdomenico Perata della Scuola Superiore S. Anna Pisa – incontro in collaborazione con Lo Scrigno di Nebbia – Spazio incontri del baluardo La Libertà.

Ore 11/13 – Garden Solution consulenza su piante e spazi verdi – con Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo – Baluardo La Libertà.

Ore 12 – LIBRI: Il florilegio di Hollington, con Clark Anthony Lawrence e David Hollington, spazio incontri del Baluardo San Regolo.

Ore 15 – Essenze, storia ed eleganza: Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt a Villa Reale di Marlia con Simonetta Giurlani a cura di Villa Reale di Marlia e dell’Associazione Napoleone ed Elisa in Toscana – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

Ore 15 – Progettazione e realizzazione di uno spazio verde in giardino e sul terrazzo – con Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo – Spazio incontri del Baluardo La Libertà

Ore 16 – Visita guidata all’Orto botanico di Lucca – ritrovo ingresso sotterraneo San Regolo.

Ore 16 – Riscopriamo il fascino del pic nic all’aria aperta, con Eleonora Pinello – spazio incontri del Baluardo San Regolo.

Ore 16/18 – Garden Solution consulenza su piante e spazi verdi – con Andrea Arrighi Bertolani e Francesco Diliddo – Baluardo La Libertà

Ore 16 – Un’ape ci salverà, a cura di Toscana Miele – spazio incontri del Baluardo la Libertà.

Orario: venerdì 1 settembre (10/19) – sabato 2 e domenica 3 settembre (9,30 /19).

