MUORE SULLA VIA ROMANA PER UN INCIDENTE STRADALE

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti alle ore 19.50 per incidente stradale nel comune di Lucca, loc. Antraccoli sulla via Romana.

Il personale VF ha provveduto a sollevare l’auto permettendo cosi ai sanitari di estrarre una persona che era rimasta bloccata sotto la vettura.

Purtroppo per l’uomo, nato nel 1975, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche Polizia Municipale di Lucca e Polizia di Stato.