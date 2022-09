MUORE SULLA SPIAGGIA INUTILI I SOCCORSI

Chiamata delle ore 17 per uomo in difficoltà in acqua tra il bagno Bergamo e il bagno Sirio a Lido di Camaiore.

L’uomo è stato soccorso dai bagnini che gli hanno praticato le manovre rianimatorie e lo hanno riportato a terra.

Qui gli è stato applicato il DAE ma il ritmo non è mai stato “defibrillabile” e – nonostante gli ulteriori tentativi dei soccorritori (equipaggio BLS e automedica) – non si è più ripreso.

L’uomo aveva 56 anni (non sappiamo generalità o notizie sulla sua residenza). Intervenute anche Guardia Costiera e Forze dell’Ordine