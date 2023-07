Muore sul suo yacht all’Isola del Giglio: aperta indagine

La procura di Grosseto indaga per omicidio colposo per la morte del manager Fabio Attilio Cairoli all’isola del Giglio. Cairoli, 58 anni, la sera dell’8 Luglio ha avuto un malore mentre si trovava a bordo del suo yacht ed è morto. Il pm Carmine Nuzzo ha disposto l’autopsia nell’ambito dell’inchiesta al momento senza indagati. L’ad di Global Lottert-lgt, con un passato da dirigente in Motorola Italia e Kraft e nei board di Lottomatica e Bialetti, avrebbe avuto un primo malore lo scorso Venerdì, quando si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello, in provincia di Grosseto. Aveva chiesto in quell’occasione di fare un controllo, ma poi è stato dimesso ed è tornato sull’Isola del Giglio, località che il manager aveva scelto per passare alcuni giorni di vacanza. Poi il malore, mentre il suo yacht era ormeggiato al Molo Rosso di Giglio Porto. Il manager si sarebbe sentito male alle 23 di Sabato 8 Luglio. Sarebbe subito partito l’allarme di chi si trovava con lui, facendo arrivare a bordo un medico e il personale del 118. Però le manovre di rianimazione non hanno potuto salvare Cairoli. In suo soccorso stava anche arrivando un eliambulanza da Viterbo, tornata indietro per il decesso del paziente.