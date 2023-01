MUORE SUL MONTE MAGNO IN BIKE

Chiamata delle 11.47 per malore di uomo di 64 anni in bicicletta (mountain bike) sul Monte Magno in località Licetro, nei pressi della “Villa di Gaber”.

Arrivato sul posto personale automedica, ambulanza e anche elisoccorso (verricellato su luogo dell’evento) ma purtroppo ormai per l’uomo non c’era niente da fare (vani i tentativi di rianimarlo). Quindi, morto per arresto cardiaco. Intervenuti anche Carabinieri