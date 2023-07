MUORE SUL COLPO SCONTRANDOSI FRONTALMENTE CON ALTRA VETTURA

FORCOLI – L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura lungo la strada per le colline di Legoli e per la donna non c’è stato niente da fare, mentre una seconda persona è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera.

la 62enne, Tiziana Pucci, è morta sul colpo. Sul posto i sanitari inviati dal 118 la Misericordia di Terricciola e un’ambulanza da Peccioli.