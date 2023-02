MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE

Chiamata delle 17.40 per uomo probabilmente anziano (ma non sappiamo di più) deceduto sotto piccolo trattore a Nozzano Castello in via di Filettole,

in un piccolo fossato. Notato da passante che ha dato l’allarme. Purtroppo l’uomo era deceduto da un po’ di tempo, come hanno appurato sanitari. Intervenuti automedica di Lucca, ambulanza della Misericordia di Lucca, carabinieri e vigili del fuoco