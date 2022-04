MUORE SBATTENDO LA MACCHINA CONTRO LA SPALLETTA DI UN PONTICELLO – IN LOCALITA’ SAN SALVATORE

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Pescia sono intervenuti questa mattina alle ore 10:55 circa, congiuntamente a una squadra VF proveniente dal Comando di Lucca, per un incidente stradale in via Ponte in canneto in località San Salvatore nel Comune di Montecarlo, in prossimità della frazione di Chiesanuova.

Un malore che lo ha colto mentre era al volante della sua Panda, poi lo schianto contro un muretto. Ha perso la vita così Osvaldo Bendinelli, 85 anni, residente a San Salvatore nel Comune di Montecarlo.

Sul posto personale del 118. Sul posto presente per i rilievi e gli atti di competenza, una pattuglia dei Carabinieri.