La vittima è un uomo di 69 anni. Soccorso nelle acque di Porto Ercole, è stato sottoposto inutilmente alle manovre di rianimazione

Porto Ercole — Un uomo di 69 anni è stato colto da un grave malore mentre faceva il bagno in mare in località Riva del Marchese, sulla via Litoranea.

Immediatamente soccorso e trasportato a riva, nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari del 118, l’anziano è deceduto.