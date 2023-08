MUORE PER UN MALORE AL RISTORANTE A FOCCHIA

In merito all’intervento in un ristorante in località Focchia (comune di Pescaglia), si tratta di un uomo anziano (ma non abbiamo età) deceduto a seguito di malore. Intervenuti o attivati: ambulanza medicalizzata di Borgo a Mozzano, Pegaso 3 e Carabinieri

