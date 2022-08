MUORE PER UN INCIDENTE STRADALE IL CONDUCENTE DI UN MOTOCARRO

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sono intervenuti alle ore 10:20 sul Raccordo Arezzo-Battifolle SS679 all’altezza dello svincolo Case Nuove San Giuliano nel comune di Arezzo, per un incidente stradale che ha visto scontrarsi un ciclomotore con un motocarro.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno effettuato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e coadiuvato il personale sanitario. Il bilancio è di un ferito in codice rosso mentre per il conducente del motocarro il medico ha purtroppo constatato il decesso. I Vigili del fuoco hanno atteso la procedura per estrarre l’uomo dalle lamiere.