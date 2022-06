Muore Patrizia Ghiringhelli, originaria di Seravezza, esempio di stile e abnegazione

Una donna, bella, gentile e determinata. Una classe innata, un’icona di stile e abnegazione in anni in cui non era proprio così facile, per le donne, emergere nel mondo del lavoro.

Patrizia si è sposata giovanissima ed aveva avuto due figli e, nonostante questo spesso abbia rappresentato e rappresenti tutt’oggi motivo di arresto della carriera per molte madri, era riuscita a conciliare famiglia e lavoro, ottenendo grandi soddisfazioni.

Per anni è stata la direttrice di una gioielleria di Forte dei Marmi, poi di un ristorante e, infine, con la sua famiglia, aveva dato vita ad un progetto condiviso, proprio con questo spirito era nata la Locanda di Bruno, locale frequentato anche da molti vip.

Patrizia ci lascia a 70 anni, consumata da una malattia che, inesorabile, l’aveva annientata nel giro di poco tempo, ma in paese nessuno ricorderà di questo pensando a lei, ciò che rimarrà nella memoria, invece, è che Patrizia era tutt’altro, un esempio per molte donne, lei era gioia, bellezza, grande classe e carisma.

Patrizia lascia il marito Bruno e i figli Stefano e Simona.

I funerali si terranno oggi, presso la Chiesa della Misericordia, alle ore 16.00.