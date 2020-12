Muore Paola Pellegrinetti – L’infermiera camaiorese che è stata un’ancora di salvezza per molti bambini del Ruanda

Muore Paola Pellegrinetti, l’infermiera camaiorese che aveva dedicato la sua vita al prossimo facendo volontariato, fin dal 1990, in Ruanda e dove, già nel 1993, aveva fondato un ospedale in grado di assistere migliaia di bambini.

L’Ospedale era solo uno degli obiettivi del Progetto NutriPa (Nutrizione Paola), riconosciuto anche dal Ministero della Sanità che non solo garantiva aiuto sanitario ma forniva, alla gente del posto, indicazioni su come favorire e incentivare la coltivazione. Questo non era l’unico progetto di Paola, ne aveva avviato anche un altro che riguardava l’assistenza sanitaria ai bambini malnutriti e sieropositivi.

Paola aveva un’altra grande passione, la pesca. Era stata campionessa mondiale di pesca in squadra.

Moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di una persona di cui si sentirà forte la mancanza . Un’ amica, Sara, la descrive cosi’: “Un angelo caduto dal cielo che aveva cambiato profondamente la mia vita. Paola era così, non le importava se in tasca non aveva nemmeno piu’ un centesimo, perché il sorriso di quei bambini era la ricchezza piu’ grande”.