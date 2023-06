MUORE NELLA NOTTE PER UN INCIDENTE STRADALE A MONTECATINI

Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, Distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questa notte alle ore 02.40 circa in via Camporcioni nel comune di Montecatini terme, per un incidente stradale tra due autovetture.

All’arrivo della squadra vigilfuoco un auto stava bruciando nella parte anteriore con il conducente già fuori dall’abitacolo, mentre nell’altra vettura il conducente era incastrato tra le lamiere. Prontamente sono state eseguite manovre di estricazione della persona dall’abitacolo e l’estinzione dell’incendio che metteva a rischio l’intero scenario incidentale.

Nello scontro il personale medico intervenuto dichiarava il decesso di una persona e prendeva in carico un ferito portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia. Sul posto personale del 118 con l’automedica di Pescia e tre Ambulanze. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Montecatini Terme per la gestione della viabilità e indagare sulle cause dell’accaduto.