MUORE NEL’INCENDIO DELL’APPARTAMENTO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di FI-Ovest, sono intervenuti alle ore 20:55 nel comune di Firenze in Via Arrigo Boito, per un incendio appartamento che si è sviluppato al 4 piano in un condominio composto da 4 piani fuori terra.

I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e recuperato e trasportato all’esterno dell’appartamento un uomo del 1931 per affidarlo al personale sanitario del 118, che purtroppo ne ha constatato il decesso.

Sul posto hanno operato 2 squadre e 5 automezzi per un totale di 16 vigili del fuoco.

Al termine delle operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e personale del 118.