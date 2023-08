MUORE NEL SERCHIO

Chiamata delle 14.39 per malore in acqua nel fiume serchio a San Giusto di Brancoli (incrocio tra via ludovica, via del brennero nord – via statale 12). Attivata Mike di Borgo a Mozzano con medico a bordo, polizia, VVF. Il paziente di origini cinesi, domiciliato a Firenze, del 76 (Dake Lin) è purtroppo deceduto nonostante le manovre rianimatorie