Muore mentre va a lavoro. [LORENZO MASI ] Tragedia in bici all’alba

Pistoia, 26 giugno 2022 – È caduto all’improvviso dalla bicicletta mentre andava a lavorare, alle cinque e mezzo di ieri mattina. Una caduta fatale, senza scampo. È così che è morto Lorenzo Masi. A trovarlo è stata una fornaia che lavora a “La Pagnotta” di Chiazzano, più o meno alla stessa ora. Anche lei stava andando a lavorare. Ha visto la bicicletta a ridosso del fossato, in via di Chiazzano, ha visto le scarpe. Si è fermata e si è resa subito conto della gravità della situazione. Sono stati chiamati i soccorsi. Il 118 ha inviato l’automedica e la squadra della Misericordia di Pistoia, ma si sono rivelati presto inutili e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.